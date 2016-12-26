 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Главный травматолог: Преувеличенная информация о некоторых клиниках и врачах приводит к тяжелым последствиям

    Вагиф Вердиев: Врач, заявляющий, что излечит болезнь на 100 процентов, совершает преступление

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/  "Врач, заявляющий, что полностью излечит болезнь, и СМИ, которые публикуют это, совершают ошибку, и даже преступление".

    Об этом Report заявил директор Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии министерства здравоохранения, главный травматолог Азербайджана Вагиф Вердиев. 

    Он отметил, что на телеканалах представляют преувеличенную информацию о некоторых клиниках и врачах, заявляют о стопроцентном излечении бесплодия и некоторых неизлечимых болезней: "Подобная информация сбивает с толку население, что приводит к тяжелым последствиям. Ни в одной стране мира, даже в США с высокоразвитой медициной врачи никогда полностью не гарантируют излечение болезни. В этом вопросе говорят только о вероятностях". 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi