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    Главный педиатр Азербайджана: В настоящее время в стране вирус гриппа среди детей не отмечается

    В холодное время года среди детей обычно встречаются сезонные болезни

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/  В настоящее время в стране вирус гриппа среди детей не отмечается, то есть в стране сегодня классического вируса гриппа нет. 

    Об этом Report заявил директор Научно-исследовательского педиатрического института, главный педиатр страны Насиб Гулиев.

    Он отметил, что в холодное время года среди детей обычно встречаются сезонные болезни: "В связи с сезоном могут встречаться ротавирусы, аденовирусы и риновирусы. Их могут быть сотни, а то и тысячи, однако в целом в республике эпидемиологической ситуации нет. Поэтому нет никаких оснований для беспокойства. Просто надо беречь детей от заболеваний". 

    Н.Гулиев подчеркнул, что родители в холодные месяцы должны следить как за одеждой, так и за питанием детей: "Здесь важную роль играют детские сады и школы. Если ребенок заболел, то он должен остаться дома". 

    Главный педиатр внес ясность в вопрос о сезонности плановых прививок и отметил, что это неправильный подход: "Для прививки у каждого ребенка есть свой календарь, что связано с возрастом, месяцем рождения ребенка".

    Он сообщил, что планируемая на январь следующего года инактивированная полиомиелитная прививка абсолютно безвредна.

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