Главный онколог: В Азербайджане увеличилось число больных раком

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ "В мире наблюдается рост всех болезней. К ним относится и рак, и это реальность".

Как сообщает Report, об этом сообщил главный онколог Азербайджана Азад Керимов.

Он отметил, что в Азербайджане также наблюдается рост числа больных раком: "Если сравнивать Азербайджан с соседними странами, то можно увидеть, что страдающих от этой болезни у нас меньше. В 2015 году в Азербайджане зарегистрировано 42 тысячи больных раком. Статистика 2016 года пока не готова. 15 тысяч из зарегистрированных больных - это живущие 5 и более лет. Поверьте, среди них есть и те, кто живет 25-28 лет. Статистика смертельных случаев составляет 4-5 тысяч. Это не такая большая цифра".

Главный онколог отметил, что рак встречается и среди детей. По его словам, с 2013 года по сей день были обследованы 600 детей: "Если своевременно лечить детей, они могут быстро пойти на поправку. Не надо бояться рака, это такая же болезнь, как и другие. То есть, можно излечиться на 100 процентов. Надо это пропагандировать, чтобы люди своевременно обследовались".