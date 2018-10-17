Главный инфекционист: В Азербайджане нет угрозы распространения вируса гриппа

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ "В связи с сезоном повышается вероятность распространения гриппа и других вирусных инфекций. Поэтому люди должны будут носить теплую одежду и правильно питаться, потому что в осенне-зимний период организму бывает трудно привыкнуть к климатическим изменениям".

Об этом заявил Report главный инфекционист республики Джалал Исаев.

Он отметил, что необходимо периодически проходить медицинское обследование.

Д.Исаев добавил, что в стране нет угрозы распространения какого-либо вируса эпидемиологического характера: "Но в связи с гриппом ситуация всегда может быть опасной. Есть вероятность распространения гриппа в Азербайджан из соседних стран. Предпринимаемые превентивные меры для предотвращения этого часто не дают эффекта. Потому что грипп быстро распространяется. Иногда граждане относятся к этому несерьезно. Но очень ответственно следует подходить к вопросам профилактики гриппа. Потому что это может привести к достаточно серьезным и тяжелым результатам".

Главный инфекционист рассказал также о распространенном среди людей вирусе Коксаки. Напомнив о том, что данный вирус относится к энтеровирусам Д.Исаев подчеркнул, что он встречается не только у детей, но и среди взрослых.