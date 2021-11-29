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Главный инфекционист США: Бустерная доза может защитить от омикрон-штамма

Главный инфекционист США: Бустерная доза может защитить от омикрон-штамма Глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи рекомендовал американцам прививаться бустерной дозой вакцины от коронавируса в связи с появлением в мире штамма "омикрон".
Здоровье
29 ноября 2021 г. 05:16
Главный инфекционист США: Бустерная доза может защитить от омикрон-штамма

Глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи рекомендовал американцам прививаться бустерной дозой вакцины от коронавируса в связи с появлением в мире штамма "омикрон".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказал главный инфекционист США в воскресенье в интервью телеканалу NBC.

"Если прошло шесть месяцев или более после того, как вы получили вторую дозу мРНК-вакцин компаний Pfizer и Moderna, сделайте бустерную прививку. Если прошло два месяца или более после (введения однокомпонентной вакцины) Johnson & Johnson, получите бустерную дозу", - сказал главный инфекционист США.

Фаучи рекомендовал американцам не медлить. "Когда вы получите бустерную дозу, уровень антител поднимется очень высоко по сравнению с тем, что было после второй дозы", - добавил он. "Даже с такими вариантами, как "омикрон", уровень ваших антител после бустерной дозы будет достаточно высоким... Это, вероятно, может дать некоторый, а, возможно, и высокий уровень защиты", - сказал главный инфекционист США.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-ın baş infeksionisti: “Buster doza Omicron ştamından qoruya bilər”

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