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Главный инфекционист Азербайджана обратился к населению

Главный инфекционист Азербайджана обратился к населению Опыт показывает, что большинство тяжелых больных, поступающих в больницы, проходили лечение на дому
Здоровье
12 ноября 2020 г. 10:59
Главный инфекционист Азербайджана обратился к населению
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Главный инфекционист Министерства здравоохранения Азербайджана Тайяр Эйвазов обратился к населению.

Как передает Report, в обращении говорится:

"Мы сейчас переживаем период обострения острых респираторных вирусных инфекций. Клинические симптомы нового коронавируса и других респираторных вирусных инфекций настолько схожи, что их трудно различать, порой невозможно обойтись без особого лабораторного исследования. Поэтому гражданам еще раз рекомендуется при проявлении у них повышенной температуры тела, общей слабости, катаральных симптомов оставаться дома, самоизолироваться и обратиться по телефону к участковому врачу. Точное решение может принять только соответствующий врач-специалист после осмотра. В случае подтверждения или подозрения на инфекцию коронавируса нового типа очень опасно заниматься самолечением.

Опыт показывает, что большинство тяжелых больных, поступающих в больницы, проходили лечение на дому, обращаясь за лечением к медсестрам или лицам без медицинского образования.

Нужно особо подчеркнуть, что для лиц с легкой формой болезни, получающих лечение на дому, неприемлемо использование различных антибиотиков и гормональных препаратов. Антибиотики никак не влияют на вирус, наоборот, уничтожают в организме полезные микроорганизмы, ослабляют иммунную систему, гормональные же препараты искажают симптомы болезни, создают ложное впечатление улучшения, а осложнения, если таковые происходят, проявляются слишком поздно, результат запоздалой госпитализации в большинстве случаев трагичный. Мы настойчиво рекомендуем не рисковать своей жизнью и своевременно обращаться в поликлиники по месту жительства".

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Версия на азербайджанском языке Baş infeksionist əhaliyə müraciət edib

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