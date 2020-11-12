Главный инфекционист Азербайджана обратился к населению

Опыт показывает, что большинство тяжелых больных, поступающих в больницы, проходили лечение на дому

Главный инфекционист Министерства здравоохранения Азербайджана Тайяр Эйвазов обратился к населению.

Как передает Report, в обращении говорится:

"Мы сейчас переживаем период обострения острых респираторных вирусных инфекций. Клинические симптомы нового коронавируса и других респираторных вирусных инфекций настолько схожи, что их трудно различать, порой невозможно обойтись без особого лабораторного исследования. Поэтому гражданам еще раз рекомендуется при проявлении у них повышенной температуры тела, общей слабости, катаральных симптомов оставаться дома, самоизолироваться и обратиться по телефону к участковому врачу. Точное решение может принять только соответствующий врач-специалист после осмотра. В случае подтверждения или подозрения на инфекцию коронавируса нового типа очень опасно заниматься самолечением.

Опыт показывает, что большинство тяжелых больных, поступающих в больницы, проходили лечение на дому, обращаясь за лечением к медсестрам или лицам без медицинского образования.

Нужно особо подчеркнуть, что для лиц с легкой формой болезни, получающих лечение на дому, неприемлемо использование различных антибиотиков и гормональных препаратов. Антибиотики никак не влияют на вирус, наоборот, уничтожают в организме полезные микроорганизмы, ослабляют иммунную систему, гормональные же препараты искажают симптомы болезни, создают ложное впечатление улучшения, а осложнения, если таковые происходят, проявляются слишком поздно, результат запоздалой госпитализации в большинстве случаев трагичный. Мы настойчиво рекомендуем не рисковать своей жизнью и своевременно обращаться в поликлиники по месту жительства".