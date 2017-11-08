Главный эпидемиолог: В Азербайджане случаи заражения гриппом не превышают эпидемиологический порог

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ "В Азербайджане случаи заражения гриппом встречаются довольно редко".

Как сообщает Report, об этом на проведенной пресс-конференции заявил главный эпидемиолог министерства здравоохранения Ибадулла Агаев.

По его словам, грипп встречается во всем мире, в том числе и в Азербайджане: "Однако в стране ни грипп, ни схожие с ним заболевания не превышают эпидемиологический порог. Если гриппом заражаются 10 из 1000 человек, это обычное явление. Бояться этого не стоит. Есть страны, где грипп встречается чаще, чем в Азербайджане".

Заявив о проведении в Азербайджане мероприятий по борьбе с инфекционными заболеваниями, главный эпидемиолог добавил, что уровень заражения гриппом в стране не превышает эпидемиологический порог, поэтому минздрав не проводит вакцинацию против заболевания и на данный момент в этом нет необходимости. Лица, желающие пройти вакцинацию против гриппа, могут обратиться в частные медицинские учреждения.