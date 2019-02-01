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    Главный эпидемиолог Азербайджана опроверг наличие "свиного гриппа" в стране

    © Report/ Elchin Murad

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ "Ни один из 16 человек, у которых в Азербайджане обнаружен вирус A/H1N1, не госпитализирован, все они здоровы".

    Как сообщает Report, об этом сказал главный эпидемиолог министерства здравоохранения Ибадулла Агаев.

    По его словам, наличие у этих людей вируса A/H1N1 подтверждено Республиканской противочумной станцией Минздрава и Всемирной организацией здравоохранения: "Но это не "свиной грипп", а сезонный".

    Координатор по программе ВОЗ в Азербайджане Джавахир Сулейманова отметила, что неверно, чтобы врачи непосредственное ставили больным диагноз грипп: "Потому что вирус гриппа подтверждается только в лабораторных условиях. Только после проведения обследования в лабораторных условиях можно поставить диагноз грипп".

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