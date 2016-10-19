Главный акушер-гинеколог: За последний месяц произошло два случая материнской смертности

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ "В последние годы в Азербайджане снизилась материнская смертность".

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Комиссии по анализу случаев смерти и акушерских осложнений во время беременности, родов и в послеродовой период министерства здравоохранения Лейла Рзакулиева.

По ее словам, число материнской смертности снизилось, однако основной целью является интенсификация работ по предотвращению осложнений во время беременности: "Беременные в группе риска должны всегда оставаться в центре внимания и своевременно обращаться в женские консультации. Беременные должны своевременно проходить обследование. Большинство экстрагенитальных заболеваний не бывают связаны с беременностью, однако они могут обостряться во время беременности".

Председатель Родовспомогательной комиссии министерства, главный врач Республиканского перинатального центра Севиндж Мамедова отметила, что число материнской смертности снизилось, несмотря на это, назвать точное число невозможно, потому что в настоящее время уточняются причины двух случаев смерти рожениц, произошедших за последний месяц. Она добавила, что проведенные анализы показывают, что большинство случаев материнской смертности происходят по причине экстрагенитальной патологии.

Научный секретарь Научно-исследовательского института акушерства и гинекологии министерства здравоохранения, куратор Родовспомогательной комиссии по южному региону Лейла Мамедова подчеркнула, что в данном регионе с 4 апреля до конца сентября зарегистрировано 9 030 родов, случаев материнской смертности не было.