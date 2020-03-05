Главный инфекционист: Обычный грипп опаснее коронавируса

"Коронавирус – разновидность обычной респираторной вирусной инфекции. В будущем он, вероятно, станет одним из ожидаемых сезонных заболеваний. Распространенный сейчас в четырех видах коронавирус вызывает болезни у людей. Среди сезонных респираторных вирусных заболеваний около 9% пришлись на долю коронавируса. Естественно, этот COVİD-19 тоже попадет в их ряды".

Об этом Report заявил главный инфекционист Азербайджана Джалал Исаев.

По словам Дж.Исаева, смертельные случаи в связи с коронавирусом не превышают 3%.

Джалал Исаев

Главный инфекционист подчеркнул, что инфекция коронавируса не столь опасна:

"Он может быть опасен для людей с каким-либо хроническим заболеванием или сбой в иммунной системе. В таком случае не только коронавирус, но и известный нам грипп может создать опасность для здоровья этих людей. Отмечу также, что обычный грипп опаснее коронавируса. В прошлом году в США от гриппа скончались 18 тыс. человек".

Дж.Исаев отметил, что ранее также появлялись вирусы с высоким риском смертности.

Отметим, что до сих пор в Азербайджане факт заражения коронавирусом был обнаружен у троих. Из них двое – граждане Азербайджана, один – гражданин России.