Глава ВОЗ призвал вакцинироваться из-за роста случаев COVID-19

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус призвал людей по всему миру снова надеть маски и вакцинироваться от коронавируса в связи с увеличением числа случаев заболевания в течение нескольких недель во многих странах.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.

"Число респираторных заболеваний, вызванных коронавирусом, гриппом растет во многих странах в течение нескольких недель. Ожидается, что это продолжится после недавних праздников", - считает Тедрос.

Он также порекомендовал всем делать тесты на коронавирусную инфекцию и обращаться за медицинской помощью в случае симптомов.

"Продолжайте использовать маски, вентиляцию и дистанцирование, чтобы уменьшить воздействие. Также убедитесь, что вы и ваши близкие вакцинированы от коронавируса и гриппа", - указал глава ВОЗ.