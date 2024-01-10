Глава ВОЗ вновь призвал продолжить вакцинацию от COVID-19

Хотя COVID-19 больше не является глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, вирус все еще циркулирует, мутирует и убивает.

Хотя COVID-19 больше не является глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, вирус все еще циркулирует, мутирует и убивает.

Как передает Report, об этом на брифинге для СМИ заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреисус.

По его словам, данные из различных источников указывают на рост случаев заражения COVID-19 в декабре прошлого года, чему способствовало скопление людей в период праздников, а также распространение штамма JN.1.

"В декабре ВОЗ зарегистрировал почти 10 000 смертей от COVID-19, количество госпитализаций увеличилось на 42%, а количество госпитализаций в отделения интенсивной терапии - на 62% по сравнению с ноябрем. - добавил Гебреисус. - Однако эти тенденции основаны на данных менее чем из 50 стран, в основном стран Европы и Америки. Совершенно очевидно, что в других странах также наблюдается рост, о котором не сообщается".

Гендиректор ВОЗ также призвал продолжать принимать меры предосторожности против COVID-19.

"Хотя 10 000 смертей в месяц это намного меньше пика пандемии, такой уровень предотвратимой смертности неприемлем", - сказал Гебреисус.

Он призвал правительства продолжать эпидемиологический надзор и секвенирование, а также обеспечивать доступ к недорогим и надежным тестам, методам лечения и вакцинам.

"И мы продолжаем призывать людей делать прививки, проходить тестирование, носить маски там, где это необходимо, обеспечивать хорошую вентиляцию многолюдных помещений", - отметил глава ВОЗ.