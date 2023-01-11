Глава ВОЗ призвал активизировать усилия по секвенированию коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает активизировать усилия по секвенированию коронавируса.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус.
По его словам, с пика волны омикрон-штамма секвенирование вируса сократилось на 90%, а число стран, которые делятся своими данными о секвенировании, уменьшилось на треть.
"В то же время мир не должен закрывать глаза и надеяться на то, что вирус исчезнет сам по себе. Этого не произойдет. А секвенирование остается критически важным для отслеживания и выявления новых вариантов, таких как XBB", - сказал он, добавив, что он призывает все страны активизировать усилия по секвенированию и делиться этими данными.