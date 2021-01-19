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Глава TƏBİB обратился к гражданам: Не верьте соцсетям

Глава TƏBİB обратился к гражданам: Не верьте соцсетям Для работников здравоохранения вакцина - это свет в конце туннеля
Здоровье
19 января 2021 г. 13:41
Глава TƏBİB обратился к гражданам: Не верьте соцсетям
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"Более миллиону медработникам в Турции была введена вакцина "CoronoVAC", произведенная китайской компанией "Синовак", и никаких побочных эффектов или осложнений выявлено не было".

По сообщению Report, об этом заявил председатель правления Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями Азербайджана (TƏBIB) Рамин Байрамлы.

Он отметил, что каждая партия ввозимых в страну вакцин принимается лишь после проведения лабораторных испытаний: "Серия вакцин, ввозимых в Азербайджан, успешно прошла двухнедельный процесс анализа в лабораториях фармацевтического учреждения, действующего при Министерстве здравоохранения Турции. Следующие партии будут проверены в том же порядке".

Р.Байрамлы прокомментировал заявления о побочных явлениях после введения вакцины против коронавируса: "Среди побочных явлений может наблюдаться головная боль, незначительное повышение температуры, а порой и недомогание. Каждого человека держат под наблюдением в течение 30 минут после прививки".

Председатель TƏBİB призвал граждан не верить информации, распространяемой посредством социальных сетей: "Следует верить только официальным данным. Для работников здравоохранения вакцина - это свет в конце туннеля. Я призываю всех вакцинироваться".

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Версия на азербайджанском языке TƏBİB sədri vətəndaşlara müraciət edib: "İnanmayın"

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