Глава Минздрава РФ посетил учебно-симуляционный центр Бакинского филиала университета Сеченова

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ознакомился с деятельностью учебно-симуляционного центра Бакинского филиала Сеченовского университета, расположенного в Бакинском центре здоровья – на клинической базе филиала.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ознакомился с деятельностью учебно-симуляционного центра Бакинского филиала Сеченовского университета, расположенного в Бакинском центре здоровья - клинической базе филиала.

Как сообщает Report, ректор Бакинского филиала Сеченовского университета профессор Азиз Алиев проинформировал гостя об истории создания и деятельности учебно-симуляционного центра.

Ректор отметил, что в центре созданы условия, максимально приближенные к реальным. Студенты, занимаясь на современном оборудовании, приобретают навыки работы в команде и учатся принимать решения в экстренных ситуациях. Преподаватели центра – практикующие врачи ведущих клиник России и Азербайджана, прошедшие специальную подготовку.

"В ходе приемной кампании на 2024/2025 учебный год со стороны абитуриентов было около 400 обращений, из которых принято 321 заявление на 125 мест. Следует отметить, что такое количество обращений по специальности "Лечебное дело" наблюдается впервые за 9 лет работы филиала. В 2023/2024 году в Бакинском филиале состоялся 4-й выпуск по программе "Лечебное дело" и 3-й выпуск по магистерской программе "Промышленная фармация". Необходимо отметить, что ежегодно 60-80 студентов филиала проходят стажировки в ведущих клиниках Сеченовского университета в Моcкве", - сказал журналистам профессор Алиев.

По словам А.Алиевв, в учебно-симуляционном центре, который оснащен самым современным оборудованием, с помощью методов симуляционного обучения формируется клиническое мышление, в максимально приближенных к реальности условиях отрабатываются навыки работы в команде, действия и принятие решений в экстренных ситуациях в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи.

Основные проекты Учебно-симуляционного центра:

- Отработка практических навыков и аккредитация студентов Бакинского филиала Сеченовского университета и Азербайджанского медицинского университета;

- Тренинги для курсантов Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей имени А.Алиева;

- Тренинги по линии Министерства молодежи и спорта Азербайджанской Республики;

- Тренинги для студентов Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта;

- Тренинги для волонтеров Гран-при Азербайджана Формула 1;

- Тренинги для сотрудников компании AZAL - "Азербайджанские авиалинии";

- Тренинги "Первая помощь" для сотрудников Азербайджанской операционной компании 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP29;

- Проект "Первая помощь" при травмах в городах Шуша, Лачын – Карабахский экономический район.

Отмечено, что студенты филиала также будут принимать активное участие в СОР29, которая будет проводиться в период с 11 по 22 ноября 2024 года в Баку.

В беседе с журналистами министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что подготовка специалистов в Бакинском филиале идет хорошими темпами и демонстрирует блестящие результаты.

"Более 30 процентов выпускников получили красные дипломы. Это высокий уровень образования, причем хочу отметить, что качество образования идентично тому, что предоставляется в Москве, даже при посещении некоторых классов создается ощущение, что я именно в Москве. Все точно так же сделано, как и в основном институте в Москве", - добавил М.Мурашко.