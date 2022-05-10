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Глава минздрава ответил на предложение о полной отмене карантинного режима

Глава минздрава ответил на предложение о полной отмене карантинного режима Министр здравоохранения Теймур Мусаев ответил на предложение о полной отмене карантинного режима в Азербайджане.
Здоровье
10 мая 2022 г. 11:53
Глава минздрава ответил на предложение о полной отмене карантинного режима

"Не нужно спешить в вопросе полной отмены карантинного режима в Азербайджане".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр здравоохранения Теймур Мусаев.

Глава минздрава напомнил, что требование обязательно использования медицинских масок в помещениях уже отменено, но некоторые карантинные ограничения остаются: "Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, нам необходимо быть бдительными в осенний период. Потому что появляются новые мутации коронавируса. Я призываю подождать еще некоторое время, поскольку неизвестно появятся ли новые мутации вируса в будущем".

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Версия на азербайджанском языке Səhiyyə naziri karantin rejiminin tam ləğv olunması ilə bağlı təkliflərə münasibət bildirib

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