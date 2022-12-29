Глава Минздрава Армении: Свиной грипп вновь распространяется в стране

Свиной грипп вновь начал распространяться по Армении.

Свиной грипп вновь начал распространяться по Армении.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявила на брифинге после заседания правительства министр здравоохранения Анаит Аванесян.

Хотя обстановка с коронавирусом относительно стабилизировалась, но заболеваемость гриппом растет, добавила она.

Заболеваемость гриппом, как обычно, растет в зимний период, но в последние два-три года из-за пандемии коронавируса этот вирус отошел на второй план, напомнила министр.

"Сейчас, к сожалению, вновь распространяется штамм гриппа H1N1 (свиной грипп), который достаточно опасен", - заявила министр.

Она вновь призвала вакцинировать против гриппа детей до 12 лет и граждан с хроническими заболеваниями, напомнив, что вакцины содержат и антитела против H1N1.