О нас

Глава Минздрава Армении: Свиной грипп вновь распространяется в стране

Глава Минздрава Армении: Свиной грипп вновь распространяется в стране Свиной грипп вновь начал распространяться по Армении.
Здоровье
29 декабря 2022 г. 13:11
Глава Минздрава Армении: Свиной грипп вновь распространяется в стране

Свиной грипп вновь начал распространяться по Армении.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявила на брифинге после заседания правительства министр здравоохранения Анаит Аванесян.

Хотя обстановка с коронавирусом относительно стабилизировалась, но заболеваемость гриппом растет, добавила она.

Заболеваемость гриппом, как обычно, растет в зимний период, но в последние два-три года из-за пандемии коронавируса этот вирус отошел на второй план, напомнила министр.

"Сейчас, к сожалению, вновь распространяется штамм гриппа H1N1 (свиной грипп), который достаточно опасен", - заявила министр.

Она вновь призвала вакцинировать против гриппа детей до 12 лет и граждан с хроническими заболеваниями, напомнив, что вакцины содержат и антитела против H1N1.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Swine flu spreading again in Armenia
Версия на азербайджанском языке Ermənistanda donuz qripi yenidən yayılıb

Самое читаемое

СМИ: Турция перестала выдавать туристические ВНЖ гражданам РФ
СМИ: Турция перестала выдавать туристические ВНЖ гражданам РФ
28 декабря 2022 г. 00:36
Президент Азербайджана принял участие в заседании глав государств СНГ в Петербурге
ФотоПрезидент Азербайджана принял участие в заседании глав государств СНГ в Петербурге
26 декабря 2022 г. 21:37
Пассажиры вынужденно севшего в Баку лайнера вылетят другим самолетом
ФотоПассажиры вынужденно севшего в Баку лайнера вылетят другим самолетом
23 декабря 2022 г. 15:30
Открыт участок дороги Баку-Губа
Открыт участок дороги Баку-Губа
23 декабря 2022 г. 16:01
Производитель БПЛА Байрактар приступает к деятельности в Азербайджане
Производитель БПЛА "Байрактар" приступает к деятельности в Азербайджане
26 декабря 2022 г. 13:08
Россия обстреляла родильное отделение херсонской больницы
Россия обстреляла родильное отделение херсонской больницы
28 декабря 2022 г. 00:16
Миротворцы демонтировали и вывезли палатки и жилблоки в направлении Лачынского поста
ФотоМиротворцы демонтировали и вывезли палатки и жилблоки в направлении Лачынского поста
24 декабря 2022 г. 15:30
СМИ: В российском Курске сообщают о взрывах в районе аэродрома
СМИ: В российском Курске сообщают о взрывах в районе аэродрома
25 декабря 2022 г. 11:03
В Азербайджане дан старт разработке стратегии цифровой экономики
В Азербайджане дан старт разработке стратегии цифровой экономики
26 декабря 2022 г. 12:20
Анна Акопян карабахским армянам: Хватит прятаться за спинами детей
Анна Акопян карабахским армянам: "Хватит прятаться за спинами детей"
25 декабря 2022 г. 15:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi