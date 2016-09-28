ГДП: Протокол в отношении водителей не может составляться из-за запаха спирта изо рта

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Главное государственное управление дорожной полиции министерства внутренних дел прокомментировало недавнюю статью под заголовком "Ağız iyləməklə protokol yazıla bilməz!" по поводу водителей, задержанных за употребление спиртного.

Как сообщает Report, начальник ГУДП Кямран Алиев сказал, что в отношении водителей нельзя составлять протоколы только за то, что у них изо рта пахнет спиртным: "Вполне возможно, что сотрудник патрульной службы может почувствовать запах алкоголя при общении с водителем. Однако его предположения не дают основание сотруднику полиции утверждать, что водитель пьян и составлять протокол. Составление протокола возможно лишь после проведения обследования в соответствии с правилами, утвержденными решением Кабмина №209 от 27 июня 2014 года.

Согласно требованиям данного правила, в случае появления у сотрудника ДПС подозрений на то, что водитель транспортного средства находится в нетрезвом состоянии, он должен воспользоваться техническими средствами - алкотестером или же наркотестером".

К.Алиев также прокомментировал высказывания о том, что протокол может быть составлен после получения результатов анализа крови. По его словам, в правилах конкретно указывается, что в случае выявления с помощью специальных технических средств использования водителями наркотических средств, психотропных веществ и пр., в соответствии со ст. 406 Кодекса об административных правонарушениях составляется протокол. Поэтому, составление протокола об административном правонарушении в отношении лица, отказавшего от прохождения обследования или же лица, согласившегося с результатом обследования, соответствует требованиям законодательства".

Напомним, что 27 сентября в заявлении СМИ врач Васиф Исмаил отметил, что запах спиртного не означает, что водитель находится в нетрезвом состоянии: "Главное - результаты анализа и показатель спиртного в крови. Дорожная полиция не может составлять протокол лишь с помощью измерительного прибора. Протокол должен составляться после того, как станут известны результаты анализа крови".