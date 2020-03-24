Фонд Гейдара Алиева перечислил средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом

Фонд Гейдара Алиева перечислил 500 тысяч манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом в качестве вклада в меры, принимаемые государством по предотвращению широкого распространения коронавируса в Азербайджане.

Как передает Report, наряду с этим, Фонд Гейдара Алиева оказывает поддержку в борьбе с коронавирусом ряду учреждений, которым постоянно покровительствует.

Так, по поручению первого вице-президента Азербайджанской Республики, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой в рамках мер борьбы с коронавирусом Фонд выделил детским яслям и детским домам, школам-интернатам в Баку и регионах, Учреждению социальных услуг для лиц, достигших пенсионного возраста, Детскому психоневрологическому центру, а также учреждениям по оказанию психоневрологических социальных услуг в Баку и регионах помощь, состоящую из дезинфицирующих средств, масок и других защитных средств, указанные учреждения были продезинфицированы, им также оказана необходимая организационная поддержка в соблюдении режима социальной изоляции, действующих правил оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджанской Республики.

Кроме того, для максимального ограничения общения с внешней средой персонала Учреждения социальных услуг для лиц, достигших пенсионного возраста, где проживают пожилые граждане, входящие в группу риска заражения вирусом, при организации Фонда создана долгосрочная система дежурств.

Напомним, что ранее Фонд Гейдара Алиева в поддержку работы оперативного штаба при Кабинете министров передал различным медицинским учреждениям маски, перчатки, защитные очки, медицинскую одежду и дезинфицирующие средства, помощь в этом направлении продолжается.