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Фазиль Мустафа прооперирован во второй раз

Фазиль Мустафа прооперирован во второй раз Депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа, получивший вчера огнестрельные ранения перед домом, где он проживает, прооперирован во второй раз.
Здоровье
29 марта 2023 г. 10:27
Фазиль Мустафа прооперирован во второй раз

Получивший накануне огнестрельные ранения перед своим домом депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа прооперирован во второй раз.

Как передает Report, об этом сообщил помощник депутата Аждар Алиев.

Он сказал, что вторая операция была необходима, потому что ранение в плечо было серьезным: ”Сейчас его состояние удовлетворительное".

Напомним, что депутата прооперировали в Клиническом медицинском центре. Позже он был переведен в другое медицинское учреждение.

По факту вооруженного нападения на депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафу возбуждено уголовное дело.

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Версия на азербайджанском языке Fazil Mustafa ikinci dəfə əməliyyat olunub

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