Ежегодно 2,1 млн. женщин умирают от сахарного диабета

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Ежегодно в мире умирают 2,1 млн. женщин, страдающих сахарным диабетом.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, данное заболевание в период беременности угрожает здоровью матери и плода.

Согласно информации, более 60 млн. беременных являются носителями сахарного диабета. Ежегодно из-за сахарного диабета умирают 2,1 млн. женщин.

В течение следующих 20 лет прогнозируется значительный рост числа больных сахарным диабетом женщин, в частности на Ближнем Востоке и Африке.