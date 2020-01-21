Есть ли зараженные коронавирусом в Азербайджане?

"В Азербайджане не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом".

Об этом в ответ на запрос Report заявил главный инфекционист Азербайджана Джалал Исаев.

По его словам, этот вирус широко распространен в мире. Около 4-9% острых респираторных вирусных инфекций во всех странах приходятся на долю коронавирусов: "Новый тип вируса, обнаруженный в Китае, отличается тяжелым протеканием болезни. Процент смертности от этого вируса составляет 35%".

Эксперт добавил, что заражение вирусом возможно двумя способами: "Первый - через пищу, второй - воздушно-капельным путем".

По словам Исаева, существует высокая вероятность распространения вируса в Азербайджане, потому что из нашей страны много людей едут в Китай: "Рекомендуем гражданам будучи в Китае не посещать регионы распространения коронавируса, не вступать в контакт с людьми, у которых есть симптомы гриппа, поскольку этот вирус передается только при тесном контакте. Если не вступать в тесный контакт и носить медицинскую маску, вероятность заражения намного меньше".

Напомним, что число лиц зараженных коронавирусом нового типа в Китае возросло до 291 человека. Всемирная организация здравоохранения предупредила о возможности распространения нового коронавируса за пределами Китая.