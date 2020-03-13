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Еще у четырех граждан Азербайджана выявлен коронавирус

Еще у четырех граждан Азербайджана выявлен коронавирус

У четырех граждан Азербайджана, вернувшихся из Ирана и Италии, выявлена коронавирусная инфекция.

Об этом Report сообщили в оперативном штабе при Кабинете министров.

Эти лица помещены в больницы специального режима, в настоящее время их состояние нормальное, проводятся соответствующие мероприятия, связанные с их лечением.

Стабильно тяжелым остается состояние гражданина Азербайджана 1938 г.р., ранее помещенного в больницу спецрежима после выявления у него коронавируса. Больной находится под присмотром медиков, для его лечения принимаются все необходимые меры.

Продолжается лечение других зараженных коронавирусом в больницах специального режима, их состояние стабильное.

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