Еще у четырех граждан Азербайджана выявлен коронавирус

У четырех граждан Азербайджана, вернувшихся из Ирана и Италии, выявлена коронавирусная инфекция.

Об этом Report сообщили в оперативном штабе при Кабинете министров.

Эти лица помещены в больницы специального режима, в настоящее время их состояние нормальное, проводятся соответствующие мероприятия, связанные с их лечением.

Стабильно тяжелым остается состояние гражданина Азербайджана 1938 г.р., ранее помещенного в больницу спецрежима после выявления у него коронавируса. Больной находится под присмотром медиков, для его лечения принимаются все необходимые меры.

Продолжается лечение других зараженных коронавирусом в больницах специального режима, их состояние стабильное.