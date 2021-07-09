Как не заразиться коронавирусом в жарких странах?

Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков рассказал, как российским туристам защититься от коронавируса на отдыхе в жарких странах. Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом пишет телеканал «360».

Российский врач-эпидемиолог Эдуард Шунков рассказал, как туристам защититься от коронавируса на отдыхе в жарких странах. Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом пишет телеканал "360".

"Коронавирус очень чувствителен к воздействию ультрафиолета, поэтому переживать о том, что вы подхватите инфекцию, прикоснувшись к песку или вдохнув песок, на который попали вирусные частицы, реально не стоит", — отметил Шунков.

Эпидемиолог подчеркнул, что не стоит забывать и об уже сложившихся правилах защиты от COVID-19: мытье рук, использование санитайзеров, социальное дистанцирование и средства индивидуальной защиты. А вместо масок лучше использовать респираторы.

Эпидемиолог отметил, что следует соблюдать все необходимые предписания местных властей, где отдыхают туристы.