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"Ени клиника" станет специализированным инсультным центром

"Ени клиника" станет специализированным инсультным центром В целях усовершенствования медуслуг для лиц, перенесших инсульт, будет проведена международная сертификация ряда медицинских учреждений (центров и отделений), подведомственных Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB)
Здоровье
25 декабря 2024 г. 11:35
Ени клиника станет специализированным инсультным центром

В целях усовершенствования медуслуг для лиц, перенесших инсульт, будет проведена международная сертификация ряда медицинских учреждений (центров и отделений), подведомственных Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Как сообщает Report со ссылкой на TƏBİB, исполнительный директор организации Вугар Гурбанов подписал соответствующий приказ.

На начальном этапе медучреждение "Ени клиника" станет специализированным инсультным центром, затем к сертификации будут привлечены Клинический медицинский центр, Сумгайытский медицинский центр и Гянджинская городская объединенная больница.

Сертификация будет проведена в соответствии с основными критериями Всемирной организации по борьбе с инсультом.

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Версия на азербайджанском языке Yeni Klinika ixtisaslaşmış insult mərkəzi olacaq

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