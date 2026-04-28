Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Эльмар Гасымов: Сегодня в Азербайджане откроется первый Глазной банк

    Здоровье
    28 апреля, 2026
    • 12:23
    Эльмар Гасымов: Сегодня в Азербайджане откроется первый Глазной банк

    Сегодня в Азербайджане откроется первый в истории страны Глазной банк.

    Как сообщает Report, об этом заявил директор Национального центра офтальмологии Эльмар Гасымов на международной конференции, посвященной 103-летию академика Зарифы Алиевой и 80-летию Национального центра офтальмологии.

    По словам Гасымова, создание Глазного банка является критически важным шагом для развития трансплантологии роговицы в стране:

    "В прошлом году в Азербайджане впервые была проведена трансплантация роговицы от умершего донора. Сегодня мы совместно откроем Глазной банк", - подчеркнул директор центра.

    Эльмар Гасымов Национальный центр офтальмологии Глазной банк Трансплантация органов
    Direktor: Bu gün Azərbaycanda ilk dəfə Göz Bankı açılacaq

    Последние новости

    17:27

    Вучич: Любое заявление толкает нефтяные цены вверх, лучше бы никто ничего не говорил

    Другие страны
    17:26

    ЕБРР намерен оценить возможности финансирования проектов BESS в Азербайджане

    Энергетика
    17:25

    Ильхам Алиев утвердил новые правила финансирования в сфере культуры

    Внутренняя политика
    17:21
    Видео

    Число погибших при пожаре в Москве выросло до восьми - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    17:12
    Фото

    В Баку при поддержке УЕФА прошел семинар по защите прав детей

    Футбол
    17:10

    Роберт Абела объявил досрочные выборы на Мальте на фоне эскалации на Ближнем Востоке

    Другие страны
    17:08

    Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему страховых выплат (январь-март, 2026 г.)

    Финансы
    17:07

    Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему страховых премий (январь-март, 2026)

    Финансы
    17:04

    Сборная Азербайджана по мини-футболу возглавила мировой рейтинг

    Футбол
    Лента новостей