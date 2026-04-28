Эльмар Гасымов: Сегодня в Азербайджане откроется первый Глазной банк

Сегодня в Азербайджане откроется первый в истории страны Глазной банк.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Национального центра офтальмологии Эльмар Гасымов на международной конференции, посвященной 103-летию академика Зарифы Алиевой и 80-летию Национального центра офтальмологии.

По словам Гасымова, создание Глазного банка является критически важным шагом для развития трансплантологии роговицы в стране:

"В прошлом году в Азербайджане впервые была проведена трансплантация роговицы от умершего донора. Сегодня мы совместно откроем Глазной банк", - подчеркнул директор центра.