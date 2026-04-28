Эльмар Гасымов: Сегодня в Азербайджане откроется первый Глазной банк
Здоровье
- 28 апреля, 2026
- 12:23
Сегодня в Азербайджане откроется первый в истории страны Глазной банк.
Как сообщает Report, об этом заявил директор Национального центра офтальмологии Эльмар Гасымов на международной конференции, посвященной 103-летию академика Зарифы Алиевой и 80-летию Национального центра офтальмологии.
По словам Гасымова, создание Глазного банка является критически важным шагом для развития трансплантологии роговицы в стране:
"В прошлом году в Азербайджане впервые была проведена трансплантация роговицы от умершего донора. Сегодня мы совместно откроем Глазной банк", - подчеркнул директор центра.
Последние новости
17:27
Вучич: Любое заявление толкает нефтяные цены вверх, лучше бы никто ничего не говорилДругие страны
17:26
ЕБРР намерен оценить возможности финансирования проектов BESS в АзербайджанеЭнергетика
17:25
Ильхам Алиев утвердил новые правила финансирования в сфере культурыВнутренняя политика
17:21
Видео
Число погибших при пожаре в Москве выросло до восьми - ОБНОВЛЕНО-2Другие страны
17:12
Фото
В Баку при поддержке УЕФА прошел семинар по защите прав детейФутбол
17:10
Роберт Абела объявил досрочные выборы на Мальте на фоне эскалации на Ближнем ВостокеДругие страны
17:08
Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему страховых выплат (январь-март, 2026 г.)Финансы
17:07
Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему страховых премий (январь-март, 2026)Финансы
17:04