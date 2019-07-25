Эксперты назвали основные ошибки при похудении

Диетологи назвали основные ошибки худеющих, cообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

По мнению экспертов, самым эффективным способом похудеть является правильное питание.

Также для того, чтобы достичь идеального веса необходимо не пропускать завтрак. Утром можно съесть что-то легкое. Первый прием пищи должен принести насыщение, тогда в течение дня человек съест меньше и, соответственно, быстрее похудеет.

Питаться нужно каждые четыре часа небольшими порциями, это позволит заглушить чувство голода.

Диетологи также отмечают, что в день человек должен потреблять не менее 1200 калорий.

Все калории необходимо равномерно распределять на четыре приема пищи.