О нас

Эксперт: В Азербайджане нет необходимости в массовой вакцинации против оспы обезьян

Эксперт: В Азербайджане нет необходимости в массовой вакцинации против оспы обезьян В настоящее время в Азербайджане нет необходимости в массовой вакцинации против оспы обезьян.
Здоровье
22 января 2025 г. 15:58
Эксперт: В Азербайджане нет необходимости в массовой вакцинации против оспы обезьян

В настоящее время в Азербайджане нет необходимости в массовой вакцинации против оспы обезьян.

Как сообщает Report, об этом заявил специалист-эксперт Министерства здравоохранения Азербайджана, терапевт Закир Гулиев.

По его словам, на данный момент вакцины применяются только в странах группы эндемического риска:

"Исследования ВОЗ и многих других организаций показывают, что вакцины, используемые против вируса ветряной оспы, также эффективны и при оспе обезьян. Однако в Азербайджане введение этих вакцин не рекомендуется, да и необходимости в этом нет, так как Азербайджан не входит в группу эндемического риска", - сказал он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Mütəxəssis: Azərbaycanda meymunçiçəyinə qarşı kütləvi vaksinasiyaya ehtiyac yoxdur

Самое читаемое

Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
17 января 2025 г. 18:17
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
20 января 2025 г. 16:34
Арестованным по делу Toplum TV предъявлены дополнительные обвинения
Арестованным по делу Toplum TV предъявлены дополнительные обвинения
17 января 2025 г. 17:16
Генпрокурор: Судебное разбирательство по делу армянских сепаратистов ведется в соответствии с законами и конвенциями
Генпрокурор: Судебное разбирательство по делу армянских сепаратистов ведется в соответствии с законами и конвенциями
20 января 2025 г. 12:17
В Баку задержан подозреваемый в мошенничестве на 38 тыс. манатов
В Баку задержан подозреваемый в мошенничестве на 38 тыс. манатов
17 января 2025 г. 16:43
В Каспийском море произошло землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение
20 января 2025 г. 09:39
Кямран Алиев: Обсуждаются результаты расследования причин авиакатастрофы самолета AZAL под Актау
Кямран Алиев: Обсуждаются результаты расследования причин авиакатастрофы самолета AZAL под Актау
20 января 2025 г. 11:38
В Имишли микроавтобус насмерть сбил пешехода
В Имишли микроавтобус насмерть сбил пешехода
19 января 2025 г. 17:43
Сформирована специальная группа гособвинителей по делу представителей бывшего армянского сепаратистского режима
Сформирована специальная группа гособвинителей по делу представителей бывшего армянского сепаратистского режима
17 января 2025 г. 13:33
Скончалась актриса Чимназ Султанова
Скончалась актриса Чимназ Султанова
15 января 2025 г. 20:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi