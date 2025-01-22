Эксперт: В Азербайджане нет необходимости в массовой вакцинации против оспы обезьян

В настоящее время в Азербайджане нет необходимости в массовой вакцинации против оспы обезьян.

В настоящее время в Азербайджане нет необходимости в массовой вакцинации против оспы обезьян.

Как сообщает Report, об этом заявил специалист-эксперт Министерства здравоохранения Азербайджана, терапевт Закир Гулиев.

По его словам, на данный момент вакцины применяются только в странах группы эндемического риска:

"Исследования ВОЗ и многих других организаций показывают, что вакцины, используемые против вируса ветряной оспы, также эффективны и при оспе обезьян. Однако в Азербайджане введение этих вакцин не рекомендуется, да и необходимости в этом нет, так как Азербайджан не входит в группу эндемического риска", - сказал он.