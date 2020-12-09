О нас
Report Georgia
Аудио новости

Эксперт объяснил, как Китаю удалось быстро справиться с СOVID-19

Эксперт объяснил, как Китаю удалось быстро справиться с СOVID-19 Опыт Китая заключается в дисциплине и четком выполнении рекомендаций врачей
Здоровье
9 декабря 2020 г. 16:21
Эксперт объяснил, как Китаю удалось быстро справиться с СOVID-19

Китай сумел быстро побороть пандемию COVID-19 благодаря дисциплине его рядовых граждан. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, так считает китайский эксперт, старший научный сотрудник Центра международной безопасности и стратегии при университете Цинхуа, экс-директор Центра сотрудничества в области безопасности Управления международного военного сотрудничества министерства национальной обороны КНР Чжоу Бо.

"Я бы особо хотел отметить дисциплину - дисциплину каждого отдельного гражданина. Опыт Китая заключается в дисциплине и четком выполнении рекомендаций врачей. И тогда вы можете продемонстрировать возможности общества, его дисциплинированность. Практика (борьбы с коронавирусом) в Китае исключительна, потому что мы закрываем на карантин целые города, где живут по несколько миллионов человек, например, Ухань. Это для наблюдателей со стороны совершенно неожиданно, когда город закрывается на карантин, люди остаются дома, а продукты им доставляют курьеры. Но это сработало. А посмотрите на европейские страны - например, Италию и другие… Они не настолько дисциплинированы, как Китай. Европейцы любят свободу, особенно свободу передвижения. Они не были готовы поступиться этим", - заявил Чжоу Бо.

Он отметил также, что Китай быстро адаптировался к новым условиям, активно внедряет медицинские технологии в жизнь. В качестве примера Чжоу Бо привел личный опыт - недавно он посещал больного родственника в госпитале, и ему пришлось пройти скрининг не только на входе в госпиталь, но и на выходе.

"Уроки Китая сейчас находят применение во всем мире - весь мир носит маски, хотя сначала было много разговоров, нужно носить маски или нет", - добавил эксперт из Китая.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое читаемое

Министр образования обратился к родителям 
Министр образования обратился к родителям 
5 декабря 2020 г. 18:03
Министр образования о принудительных сборах денег в школах
Министр образования о принудительных сборах денег в школах
5 декабря 2020 г. 15:51
Знаменитые учителя Карабаха - Джаббар бек Велибеков 
"Знаменитые учителя Карабаха" - Джаббар бек Велибеков 
3 декабря 2020 г. 12:42
Эрдоган: Нагорно-карабахский конфликт вступил в новую фазу
Эрдоган: Нагорно-карабахский конфликт вступил в новую фазу
3 декабря 2020 г. 23:22
ТЕПЛО РОДНОГО ОЧАГА: Азеригаз приступило к планированию работ по газификации освобожденных территорий
ТЕПЛО РОДНОГО ОЧАГА: "Азеригаз" приступило к планированию работ по газификации освобожденных территорий
4 декабря 2020 г. 11:27
Поддержка SOCAR тем, перед кем мы в неоплатном долгу
ФотоПоддержка SOCAR тем, перед кем мы в неоплатном долгу
7 декабря 2020 г. 14:22
Бочаров: Армения еще ответит за все преступления на оккупированных территориях
Бочаров: Армения еще ответит за все преступления на оккупированных территориях
3 декабря 2020 г. 12:23
Новое предложение Азербайджана: региональное сотрудничество вместо конфликта
Новое предложение Азербайджана: региональное сотрудничество вместо конфликта
3 декабря 2020 г. 11:04
Русский азербайджанец из Карелии, сочинивший 45 песен про Азербайджан
"Русский азербайджанец" из Карелии, сочинивший 45 песен про Азербайджан
7 декабря 2020 г. 14:32
Названа дата парада Победы
Названа дата парада Победы
5 декабря 2020 г. 18:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi