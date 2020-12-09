Эксперт объяснил, как Китаю удалось быстро справиться с СOVID-19

Опыт Китая заключается в дисциплине и четком выполнении рекомендаций врачей

Китай сумел быстро побороть пандемию COVID-19 благодаря дисциплине его рядовых граждан. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, так считает китайский эксперт, старший научный сотрудник Центра международной безопасности и стратегии при университете Цинхуа, экс-директор Центра сотрудничества в области безопасности Управления международного военного сотрудничества министерства национальной обороны КНР Чжоу Бо.

"Я бы особо хотел отметить дисциплину - дисциплину каждого отдельного гражданина. Опыт Китая заключается в дисциплине и четком выполнении рекомендаций врачей. И тогда вы можете продемонстрировать возможности общества, его дисциплинированность. Практика (борьбы с коронавирусом) в Китае исключительна, потому что мы закрываем на карантин целые города, где живут по несколько миллионов человек, например, Ухань. Это для наблюдателей со стороны совершенно неожиданно, когда город закрывается на карантин, люди остаются дома, а продукты им доставляют курьеры. Но это сработало. А посмотрите на европейские страны - например, Италию и другие… Они не настолько дисциплинированы, как Китай. Европейцы любят свободу, особенно свободу передвижения. Они не были готовы поступиться этим", - заявил Чжоу Бо.

Он отметил также, что Китай быстро адаптировался к новым условиям, активно внедряет медицинские технологии в жизнь. В качестве примера Чжоу Бо привел личный опыт - недавно он посещал больного родственника в госпитале, и ему пришлось пройти скрининг не только на входе в госпиталь, но и на выходе.

"Уроки Китая сейчас находят применение во всем мире - весь мир носит маски, хотя сначала было много разговоров, нужно носить маски или нет", - добавил эксперт из Китая.