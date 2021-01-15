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Эксперт назвал обязательным ношение маски после прививки от COVID-19

Эксперт назвал обязательным ношение маски после прививки от COVID-19 Использование защитных средств, в том числе масок, в пандемию коронавируса необходимо и для тех, кто вакцинировался, и для переболевших.
Здоровье
15 января 2021 г. 00:58
Эксперт назвал обязательным ношение маски после прививки от COVID-19

Использование защитных средств, в том числе масок, в пандемию коронавируса необходимо и для тех, кто вакцинировался, и для переболевших.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова Российской академии наук, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.

"Пока нельзя исключить, что человек, получивший вакцину от коронавирусной инфекции или переболевший, может являться переносчиком вируса, то есть представлять опасность для окружающих, сам того не зная. Поэтому в виде страховки ношение защитных масок для тех, кто поставил себе вакцину, является правильным", - приводит агентство его слова.

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