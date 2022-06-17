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Экс-президент ГА ООН: Азербайджан успешно справился с пандемией COVID-19

Экс-президент ГА ООН: Азербайджан успешно справился с пандемией COVID-19 Азербайджан находится в числе стран, которые успешно справились с пандемией COVID-19, а также оказали помощь другим странам.
Здоровье
17 июня 2022 г. 15:04
Экс-президент ГА ООН: Азербайджан успешно справился с пандемией COVID-19

Азербайджан находится в числе стран, которые успешно справились с пандемией COVID-19, а также оказали помощь другим странам.

Об этом Report заявила бывший президент Генеральной Ассамблеи ООН, экс-глава МИД Эквадора Мария Фернанда Эспиноса.

"Лучший способ быть готовым к подобным вызовам - это усилить систему здравоохранения и инвестировать в это. Другой важный момент- население должно доверять действиям правительства и верить в вакцинацию", заявила Эспиноса.

Она также отметила важную роль женщин в системе здравоохранения в период пандемии.

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