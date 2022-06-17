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Экс-президент ГА ООН: Существует неравенство в восстановлении от пандемии между бедными и богатыми странами

Экс-президент ГА ООН: Существует неравенство в восстановлении от пандемии между бедными и богатыми странами Продолжает наблюдаться неравенство в восстановлении от пандемии между бедными и богатыми странами.
Здоровье
17 июня 2022 г. 10:53
Экс-президент ГА ООН: Существует неравенство в восстановлении от пандемии между бедными и богатыми странами

Продолжает наблюдаться неравенство в восстановлении от пандемии между бедными и богатыми странами.

Как сообщает Report, об этом заявила бывший президент Генеральной Ассамблеи ООН, экс-глава МИД Эквадора Мария Фернанда Эспиноса, выступая онлайн на панели “Управление глобальным здравоохранением” в рамках IX Глобального Бакинского форума.

Она отметила отсутствие слаженной работы между странами во время пандемии, а также неравенство распределения вакцин между странами.

"Какое-то время эгоистичная реакция не позволяла продвигаться в вопросе достижения договора по предотвращению пандемий", - заявила Эспиноса, отметив необходимость объединения для борьбы с пандемией.

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Версия на английском языке Former UNGA President: We are seeing inequality in post-pandemic recovery 
Версия на азербайджанском языке Ekvadorun sabiq XİN başçısı: “Pandemiyadan sonrakı bərpa işləri ilə bağlı bərabərsizlik var”

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