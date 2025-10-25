Егяна Аббасова: Азербайджан - одна из ведущих стран региона в области трансплантации органов

Азербайджан входит в число передовых стран региона в сфере пересадки органов.

Как сообщает сумгаыйтское бюро Report, об этом сказала журналистам председатель правления Координационного центра по донорству и трансплантации органов, врач-реаниматолог Егяна Аббасова.

По ее словам, первую операцию по трансплантации органа на Южном Кавказе провели именно в Азербайджане - еще в 1971 году, а пересадка печени от живого донора была успешно выполнена в 2008 году.

"В 2025 году в нашей стране впервые состоялась успешная пересадка органа от посмертного донора. Этот успех стал результатом деятельности Координационного центра, созданного решением Кабинета министров в конце 2022 года", - подчеркнула Аббасова.

Она отметила, что Азербайджан демонстрирует стремительное развитие в этой сфере по сравнению с другими странами мира.

"Например, в Турции после создания подобного центра на пересадку органов от умерших доноров ушло 30 лет, в Испании - 10 лет. Азербайджан достиг этого результата всего за два года", - добавила она.