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Эффективность вакцины AstraZeneca по итогам испытаний составила 70%

Эффективность вакцины AstraZeneca по итогам испытаний составила 70% Сейчас в мире существует около 170 проектов по разработке вакцины от коронавируса
Здоровье
23 ноября 2020 г. 12:05
Эффективность вакцины AstraZeneca по итогам испытаний составила 70%
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Средняя эффективность вакцины от коронавируса британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca по итогам испытаний составила 70%.Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщила вещательная корпорация BBC.

Правительство Великобритании предварительно заказало 100 млн доз вакцины этого производителя, которых достаточно для иммунизации 50 млн человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас в мире существует около 170 проектов по разработке вакцины от коронавируса.

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Версия на английском языке Oxford-AstraZeneca Covid vaccine shows 70% effectiveness

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