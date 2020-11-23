Эффективность вакцины AstraZeneca по итогам испытаний составила 70%

Сейчас в мире существует около 170 проектов по разработке вакцины от коронавируса

Средняя эффективность вакцины от коронавируса британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca по итогам испытаний составила 70%.Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщила вещательная корпорация BBC.

Правительство Великобритании предварительно заказало 100 млн доз вакцины этого производителя, которых достаточно для иммунизации 50 млн человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас в мире существует около 170 проектов по разработке вакцины от коронавируса.