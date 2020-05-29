Главный инфекционист: С таким отношением нас может постичь печальная участь Европы - ИНТЕРВЬЮ

Интервью Report с главным инфекционистом Азербайджана, членом Оперативного штаба при Кабинете Министров Джалалом Исаевым.

- Официальная сводка свидетельствует о росте числа инфицированных коронавирусом в Азербайджане. В чем, на Ваш взгляд, кроется причина этого?

- Халатность людей, а также возвращение на Родину проживавших за рубежом азербайджанцев, привели к росту численности инфицированных коронавирусом. После смягчения карантина все больше людей стало склоняться к мнению о том, что, дескать, коронавирус - выдумка и не более, чем политическая игра. На мой взгляд, такое утверждают люди недалекого ума. О какой политической игре может идти речь, когда весь мир охвачен этим вирусом?! Неужели ошибаются главы стольких развитых стран мира?! Находятся и те, кто утверждает, что врачи предлагают родственникам усопшего деньги для записи в графу причины смерти - "умер от коронавируса". Разве у врачей так много денег? Разве по совести говорить такое? Люди испытывают страдания от этого вируса, погибают. Все это происходит на наших глазах. Мы делаем все возможное, чтобы люди не заразились смертельно опасным недугом. Сколько же можно твердить - соблюдайте социальную дистанцию, без нужды не ходите в закрытые помещения, следуйте правилам гигиены, пользуйтесь медицинскими масками!

Кто-то может перенести заболевание в легкой форме и, сам того не зная, заразить другого человека, для которого эта болезнь станет смертельной. Сегодня число умерших от коронавируса в стране превысило 50. Все прекрасно знают, в чем кроется причина, однако по-прежнему задаются вопросом: почему же такое случается? Всему виной безалаберность людей. Мы неоднократно отмечали важность ношения медицинских масок в общественном транспорте, однако мало кто следует этому. Нам удалось предотвратить стремительное распространение вируса в начале пандемии, однако на сегодняшний день число инфицированных ощутимо нарастает. Надо бороться сообща, ощущать свою ответственность. Наше государство смягчило карантин, чтобы облегчить условия жизни людей. Мы надеялись, что наши граждане будут придерживаться необходимых требований, но, увы, сегодня мы наблюдаем обратное. Люди ходят по улицам без масок. Так нельзя!

- Можно ли считать рост числа инфицированных второй волной или пиковой отметкой коронавируса?

- О второй волне и речи нет. Она может возникнуть тогда, когда болезнь полностью подавлена и возникают лишь редкие факты заболеваемости. Так было, например, в Китае. В Азербайджане болезнь все еще имеет место, так что это не вторая или последующая волна заболеваемости.

- Срок особого карантина в Азербайджане завершается 31 мая. Возможно ли ужесточение мер после 31 мая на фоне роста заболеваемости?

- Сейчас я не могу ответить на этот вопрос. Должна быть проанализирована эпидемиологическая ситуация в стране, после чего будет принято решение о том, открывать ли сообщение между столицей и регионами, или нет. Если сообщение все же будет открыто, людям будет рекомендовано соблюдать социальную дистанцию и непременно пользоваться медицинскими масками. Скажем, садясь в такси, нужно требовать, чтобы водитель надел маску. Кто знает, может он инфицирован?! Порой люди надеются, что с потеплением вирус пойдет на спад. Это иллюзия. Нужно серьезно подойти к этому вопросу.

- Хватает ли койко-мест для приема больных в медицинских учреждениях, выделенных для лечения пациентов с коронавирусом?

- На сегодняшний день у нас нет проблем с размещением пациентов. Но при безответственном отношении к проблеме число больных будет расти и тогда нас может постичь печальная участь Европы. Коронавирус распространяется стремительно. Нужно прислушиваться к словам врачей и специалистов в этой области. Не надо верить недостоверной информации, а полагаться только на официальные источники.