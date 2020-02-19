Двух прибывших из Китая азербайджанских студентов поместили на карантин

Пресс-служба Министерства здравоохранения и Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию распространили совместное заявление в связи с прибывшими из Китая гражданами Азербайджана.

Как сообщает Report, еще два человека были помещены в инфекционное отделение Клинического медицинского центра.

Это граждане Азербайджана (оба 1997 года рождения), которые получают образование в китайском городе Гуанчжоу. Они прибыли в Баку самолетом из Москвы, куда прилетели из Шанхая: "Студенты, прилетевшие в аэропорт этой ночью, по собственному желанию были доставлены в Клинический медицинский центр для прохождения медицинского обследования".

Было отмечено, город Гуанчжоу расположен не в районе вспышки коронавируса. Студенты не имели физического контакта с зараженными лицами: "По данным отделения инфекционных заболеваний на 07:30, температура тела обоих лиц нормальная, проблем со здоровьем у них нет, обследование продолжается".