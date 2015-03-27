Две вакцины от Эболы признаны безопасными в США

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Эксперты Национальных институтов здравоохранения США признали безопасными две экспериментальные вакцины от лихорадки Эбола, которые проходят клинические испытания в Африке, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Вакцины, созданные британской фармацевтической компанией GlaxoSmithKline и американской NewLink Genetics, уже протестировали на нескольких сотнях жителей Либерии.

Вспышка заболеваемости Эболой была зафиксирована в Западной Африке в феврале 2014 года. Больше других стран от вируса пострадали Гвинея, Либерия и Сьерра-Леоне.

В последнее время случаи новых заболеваний значительно сократились. Всего от лихорадки пострадали около 25 тыс. человек, более 10 тыс. заразившихся скончались.