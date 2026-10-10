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    В США более 170 тыс. потребителей остались без света из-за приближения урагана "Исаиас"

    Другие страны
    • 10 октября, 2026
    • 05:55
    В США более 170 тыс. потребителей остались без света из-за приближения урагана Исаиас

    Более 170 тыс. потребителей в американских штатах Алабама и Флорида остались без электроснабжения на фоне приближения урагана "Исаиас" к побережью США.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные мониторингового сервиса PowerOutage.

    По состоянию на 02:30 по бакинскому времени перебои с электричеством затронули 68,8 тыс. потребителей в Алабаме и 93,8 тыс. во Флориде.

    Кроме того, в Луизиане без света остались 3,4 тыс. потребителей, а в Миссисипи - 4,4 тыс. По прогнозам метеорологов, эти штаты также могут оказаться в зоне воздействия урагана.

    По данным Национального центра США по наблюдению за ураганами (NHC), "Исаиас" находится примерно в 145 км к югу от города Пенсакола в штате Флорида.

    Скорость порывов ветра в зоне урагана превышает 50 м/с.

    Ураган Исаиас Соединенные Штаты Америки (США)
    Qasırğa Alabama və Florida ştatlarında 170 mindən çox abonenti işıqsız qoyub
    44 - Tezliklə
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