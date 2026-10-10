В США более 170 тыс. потребителей остались без света из-за приближения урагана "Исаиас"

Более 170 тыс. потребителей в американских штатах Алабама и Флорида остались без электроснабжения на фоне приближения урагана "Исаиас" к побережью США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные мониторингового сервиса PowerOutage.

По состоянию на 02:30 по бакинскому времени перебои с электричеством затронули 68,8 тыс. потребителей в Алабаме и 93,8 тыс. во Флориде.

Кроме того, в Луизиане без света остались 3,4 тыс. потребителей, а в Миссисипи - 4,4 тыс. По прогнозам метеорологов, эти штаты также могут оказаться в зоне воздействия урагана.

По данным Национального центра США по наблюдению за ураганами (NHC), "Исаиас" находится примерно в 145 км к югу от города Пенсакола в штате Флорида.

Скорость порывов ветра в зоне урагана превышает 50 м/с.