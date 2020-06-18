Для пациентов с COVID-19 в Азербайджане выделено еще 12 больниц

Для пациентов с COVID-19 в Азербайджане выделено еще 12 больниц

18 июня, 2020 10:23

https://report.az/storage/news/d21ae9df9551fa42744cabc4574f9a63/fe6379dd-1c1d-49cf-80e9-7109db5fb44d_292.jpg Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) обнародовало список медучреждений, установленных как больницы особо режима для лечения больных коронавирусом в Азербайджане. Report представляет список: Научно-исследовательский институт медицинского восстановления Объединенная городская больница №26 Клинический медцентр №1 Строительная больница Азерсу Гёйчайская районная центральная больница Сальянская районная центральная больница Хызинская районная центральная больница Гуcарская районная центральная больница Уджарская районная центральная больница Саатлинская районная центральная больница Зардабская районная центральная больница Гянджинская железнодорожная больница Получавшие лечение в вышеназванных больницах пациенты переведены в ближайшие районные больницы, где смогут продолжить лечение.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Поделиться:

Эта новость также доступна на других языках: Azərbaycanda koronaviruslu xəstələr üçün daha 12 xəstəxana ayrılıb - SİYAHI

Новости партнеров