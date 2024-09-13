Для борьбы с оспой обезьян выделили более 3,6 млн доз вакцины

Разные страны мира уже выделили для борьбы с оспой обезьян (mpox) более 3,6 млн доз вакцины.

Разные страны мира уже выделили для борьбы с оспой обезьян (mpox) более 3,6 млн доз вакцины.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По ее информации, это число включает 620 тыс. доз, обещанных к поставке Европейской комиссией, США, отдельными странами ЕС, а также датским производителем вакцин Bavarian Nordic. Наибольшее число доз - около 3 млн - обещала предоставить Япония.

ВОЗ также заявила о создании "механизма доступа и распределения" (Access and Allocation Mechanism, AAM) вакцин, лекарств и оборудования для тестирования на оспу обезьян для расширения доступа лиц к средствам выявления и лечения этого заболевания. По данным организации, в механизме будут участвовать государства - члены ВОЗ, ООН, Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации GAVI, а также представители бизнеса.

К руководящим принципам AAM ВОЗ относит предотвращение распространения заболевания и смерти от него, снижение неравенства в доступе к лекарствам, а также гибкий подход к распределению необходимых ресурсов. По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, важность международной координации для облегчения равного доступа к инструментам борьбы с заболеваниями была продемонстрирована еще во время пандемии COVID-19.