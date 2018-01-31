Директор: В прошлом году в морги Азербайджана в связи с суицидом поступило 495 трупов

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ "В прошлом году на основе направлений прокурора и жалоб в Объединение судмедэкспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения поступило 3 214 трупов".

Об этом в заявлении Report сказал директор объединения Адалят Гасанов.

По его словам, причина смерти 2239 из 3214 доставленных в морги Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии человек была связана с насилием: "Из них 213 случаев были связаны с внезапной смертью, 495 - суицидом, а 1531 - несчастным случаем. По сравнению с 2016 годом, в прошлом году эта статистика возросла".

А.Гасанов сказал, что 1524 из 3214 трупов относились к Баку: "2404 тел принадлежали мужчинам, а 810 - женщинам. В прошлом году в 921 случае причиной летального исхода стала внезапная смерть, а в 98 случаях установить причину смерти не удалось. За это время в морги поступили тела 58 человек, причиной смерти которых стало употребление наркотиков".