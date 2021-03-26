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Диетолог предостерегла от употребления свежевыпеченного хлеба

Диетолог предостерегла от употребления свежевыпеченного хлеба Врач-терапевт, диетолог, нутрициолог клиники эстетической медицины Seline Мария Черняева рассказала чем опасен свежий хлеб, особенно для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).
Здоровье
26 марта 2021 г. 05:41
Диетолог предостерегла от употребления свежевыпеченного хлеба

Врач-терапевт, диетолог, нутрициолог клиники эстетической медицины Seline Мария Черняева рассказала чем опасен свежий хлеб, особенно для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Как передает Report, свежая выпечка сложно переваривается и обладает более высокой кислотностью, чем черствая. При нарушениях в работе ЖКТ, таких как, например, гастрит и язвенная болезнь, такая пища может приводить к обострениям хронических заболеваний.

По словам диетолога, достаточно подождать восемь часов, а еще лучше сутки, и хлеб станет менее вредным для организма.

Врач отметила, что тяга к свежей выпечке сродни зависимости, которая заставляет человека употреблять слишком много этой аппетитной продукции.

«Свежего мягкого хлеба мы съедим больше, прежде всего за счет вкусовых ощущений. Это как наркотическое вещество, как и тяга к сладкому», — сказала она.

Черняева обратила внимание на то, что этой особенностью часто пользуются в магазинах. Ведь люди, привлеченные запахом свежей выпечки, купят его больше.

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Версия на азербайджанском языке Təzə bişmiş çörək sağlamlıq üçün ziyandır

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