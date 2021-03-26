Диетолог предостерегла от употребления свежевыпеченного хлеба

Врач-терапевт, диетолог, нутрициолог клиники эстетической медицины Seline Мария Черняева рассказала чем опасен свежий хлеб, особенно для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).
По словам диетолога, достаточно подождать восемь часов, а еще лучше сутки, и хлеб станет менее вредным для организма.
Врач отметила, что тяга к свежей выпечке сродни зависимости, которая заставляет человека употреблять слишком много этой аппетитной продукции.
«Свежего мягкого хлеба мы съедим больше, прежде всего за счет вкусовых ощущений. Это как наркотическое вещество, как и тяга к сладкому», — сказала она.
Черняева обратила внимание на то, что этой особенностью часто пользуются в магазинах. Ведь люди, привлеченные запахом свежей выпечки, купят его больше.