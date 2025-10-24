Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    Здоровье
    • 24 октября, 2025
    • 13:55
    Депутат: Сокращение бюджета Фонда ОМС не создает дополнительной финансовой нагрузки на граждан

    Снижение объема средств, выделяемых Фонду обязательного медицинского страхования (ОМС), не означает сокращение расходов на здравоохранение, а свидетельствует о постепенном переходе системы к финансовой самостоятельности.

    Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Рашад Махмудов на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

    Согласно бюджетному пакету на 2026 год, расходы на финансирование фонда составят 2 млрд 621,5 млн манатов, что на 10,9% меньше показателя 2025 года. Это вызвало вопросы и беспокойство у части общества, однако, по словам депутата, волноваться не стоит.

    "Это не сокращение финансирования медицины, - подчеркнул Махмудов. - Напротив, общий объем средств, выделяемых на здравоохранение в 2026 году, превысит 2 миллиарда манатов, что на 3% больше, чем в прошлом году".

    Парламентарий пояснил, что уменьшение прямых ассигнований из бюджета связано с тем, что система все больше опирается на собственные доходы. Махмудов также отметил, что в мире нет примеров долгосрочного медицинского страхования, полностью основанного на госфинансировании.

    "Главная цель реформ не заключается в увеличении финансовой нагрузки на граждан, а в повышении качества, прозрачности и доступности медицинских услуг", - добавил он.

    Deputat: İcbari Tibbi Sığorta Fondunun büdcəsində dəyişiklik vətəndaş üçün əlavə maliyyə yükü yaratmır

