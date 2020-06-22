Даны рекомендации по наблюдению больных коронавирусом на дому

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) дало рекомендации для лечения легко переносящих болезнь больных, заражение которых коронавирусом (COVID-19) было подтверждено.

В полученном Report документе отмечается, что в настоящее время нет специфического лечения вируса, однако до восстановления больного можно принимать меры для облегчения симптомов.

Согласно документу под названием "Клиническое управление на дому зараженных COVID-19", в некоторых случаях у лиц с легкими симптомами в последующие 5-7 дней клиническое состояние может ухудшиться.

Симптомы COVID-19 приведены ниже:

- температура

- кашель

- миалгия или упадок сил

- боль в горле

- дыхательная недостаточность или одышка

- потеря обоняния и вкуса

Осложнения:

- пневмония

- острая почечная недостаточность

- перикардит

- диссеминированная внутрисосудистая свёртываемость

- сепсис или септический шок

- легочная и сердечная недостаточность

Группа высокого риска

- Лица старше 60 лет

- курильщики

- лица с сердечно-сосудистыми заболеваниями

- лица с сахарным диабетом

- страдающие артериальной гипертонией

- лица с ожирением

- лица с иммунной недостаточностью (СПИД/ ВИЧ, получающие длительное стероидное лечение, пережившие трансплантацию органов, химическую и иммуномодулярную терапию)

- хронические болезни дыхания (неконтролируемая бронхиальная астма, ХОБЛ, бронхоэктазия и др.)

- лица с другими хроническими болезнями (например, хроническая почечная недостаточность, хроническая печеночная недостаточность, серповидноклеточная анемия и др.)

Что касается мер против высокой температуры, в правилах говорится, что больные должны находиться в покое, принимать много жидкости для устранения дегидратации, предпочтительно воду, прием жидкости должен приниматься до того, как моча примет светло-желтый оттенок.

Кашляющим лицам рекомендуется лежать на боку или в положении полусидя. Положение на спине может увеличить кашель. Для смягчения кашля можно приниматься чай с медом (за исключением детей до определенного возраста).

При ощущении дыхательной недостаточности следует сохранять прохладную температуру в комнате. Для охлаждения комнаты следует отключить обогреватель и открыть окна, с целью предотвращения распространения вируса использование вентилятора запрещено. К тому же выдыхать нужно аккуратно, словно задуваешь свечу. Следует сидеть на стуле, расслабить плечи, держать спину ровно. Склонившись чуть вперед, руки следует расположить на коленях или прочной опоре, например, прислониться к сиденью другого стула. При ощущении нехватки дыхания волнение или страх могут усугубить ситуацию.

При выписке больных домой с целью завершения курса лечения необходимые лекарства могут представить самому больному.

В правилах и рекомендациях также отражена схема лечения лиц до 18 лет и старше.

Сообщается, что пациенты высокого риска госпитализируются. Симптомы лиц из категории среднего риска должны уточняться по телефону каждые 6 часов. Наблюдение лиц из категории низкого риска проводится каждые 12 часов по телефону.

Напомним, что согласно решению Кабмина от 12 июня, лица с подтвержденным инфекционным заболеванием, у которых болезнь протекает в легкой форме и лечение которых возможно вне специализированного медучреждения, на основе мнения врача изолируются по месту проживания или пребывания, за ними ведется наблюдение. Лица с подтверждённым фактом заражения в результате проведенных лабораторных исследований госпитализируются в специализированное медучреждение для лечения болезни.