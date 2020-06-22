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Даны рекомендации по наблюдению больных коронавирусом на дому

Даны рекомендации по наблюдению больных коронавирусом на дому

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) дало рекомендации для лечения легко переносящих болезнь больных, заражение которых коронавирусом (COVID-19) было подтверждено.

В полученном Report документе отмечается, что в настоящее время нет специфического лечения вируса, однако до восстановления больного можно принимать меры для облегчения симптомов.

Согласно документу под названием "Клиническое управление на дому зараженных COVID-19", в некоторых случаях у лиц с легкими симптомами в последующие 5-7 дней клиническое состояние может ухудшиться.

Симптомы COVID-19 приведены ниже:

- температура

- кашель

- миалгия или упадок сил

- боль в горле

- дыхательная недостаточность или одышка

- потеря обоняния и вкуса

Осложнения:

- пневмония

- острая почечная недостаточность

- перикардит

- диссеминированная внутрисосудистая свёртываемость

- сепсис или септический шок

- легочная и сердечная недостаточность

Группа высокого риска

- Лица старше 60 лет

- курильщики

- лица с сердечно-сосудистыми заболеваниями

- лица с сахарным диабетом

- страдающие артериальной гипертонией

- лица с ожирением

- лица с иммунной недостаточностью (СПИД/ ВИЧ, получающие длительное стероидное лечение, пережившие трансплантацию органов, химическую и иммуномодулярную терапию)

- хронические болезни дыхания (неконтролируемая бронхиальная астма, ХОБЛ, бронхоэктазия и др.)

- лица с другими хроническими болезнями (например, хроническая почечная недостаточность, хроническая печеночная недостаточность, серповидноклеточная анемия и др.)

Что касается мер против высокой температуры, в правилах говорится, что больные должны находиться в покое, принимать много жидкости для устранения дегидратации, предпочтительно воду, прием жидкости должен приниматься до того, как моча примет светло-желтый оттенок.

Кашляющим лицам рекомендуется лежать на боку или в положении полусидя. Положение на спине может увеличить кашель. Для смягчения кашля можно приниматься чай с медом (за исключением детей до определенного возраста).

При ощущении дыхательной недостаточности следует сохранять прохладную температуру в комнате. Для охлаждения комнаты следует отключить обогреватель и открыть окна, с целью предотвращения распространения вируса использование вентилятора запрещено. К тому же выдыхать нужно аккуратно, словно задуваешь свечу. Следует сидеть на стуле, расслабить плечи, держать спину ровно. Склонившись чуть вперед, руки следует расположить на коленях или прочной опоре, например, прислониться к сиденью другого стула. При ощущении нехватки дыхания волнение или страх могут усугубить ситуацию.

При выписке больных домой с целью завершения курса лечения необходимые лекарства могут представить самому больному.

В правилах и рекомендациях также отражена схема лечения лиц до 18 лет и старше.

Сообщается, что пациенты высокого риска госпитализируются. Симптомы лиц из категории среднего риска должны уточняться по телефону каждые 6 часов. Наблюдение лиц из категории низкого риска проводится каждые 12 часов по телефону.

Напомним, что согласно решению Кабмина от 12 июня, лица с подтвержденным инфекционным заболеванием, у которых болезнь протекает в легкой форме и лечение которых возможно вне специализированного медучреждения, на основе мнения врача изолируются по месту проживания или пребывания, за ними ведется наблюдение. Лица с подтверждённым фактом заражения в результате проведенных лабораторных исследований госпитализируются в специализированное медучреждение для лечения болезни.

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