Коронавирус выявлен у 29 вернувшихся из Киева граждан Азербайджана

"В рамках пандемии COVID-19 эвакуация граждан Азербайджана, находящихся за границей и желающих вернуться в страну, продолжается. 14 мая 197 граждан Азербайджана вернулись в страну чартерным рейсом AZAL Киев-Баку. К сожалению, у 29 из вернувшихся граждан был выявлен COVID-19".

Как сообщает Report, об этом заявила руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

По ее словам, в настоящее время проводится лечение заразившихся, все находившиеся с ними в контакте также помещены под карантин.

Представитель МИД отметила, что это еще раз показывает важность соблюдения правил изоляции и максимально возможного избежания поездок в соответствии со строгими рекомендациями Всемирной организации здравоохранения:

"Со своей стороны, мы неоднократно говорили нашим гражданам, что строгое соблюдение карантинных правил и воздержание от поездок необходимо как для защиты их здоровья и здоровья их близких, так и для предотвращения распространения инфекции в нашей стране.

Мы еще раз призываем наших граждан проявить понимание в нынешних временных трудностях, чтобы обеспечить собственное здоровье, а также здоровье азербайджанского народа, оставаться там, где они находятся, и насколько это возможно, воздерживаться от поездок".