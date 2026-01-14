CNN: США приобрели устройство, способное вызвать "Гаванский синдром"

Министерство обороны США более года тестировало устройство, приобретенное в ходе секретной операции, которое, по мнению некоторых следователей, могло быть причиной серии загадочных заболеваний, поразивших американских шпионов, дипломатов и военных и получивших в народе название "Гаванский синдром".

Как передает Report, об этом сообщает CNN со ссылкой на четыре источника, осведомленные в этом вопросе.

По данным источников, подразделение Министерства внутренней безопасности, Служба расследований внутренней безопасности, приобрела устройство за миллионы долларов в последние дни администрации Байдена за средства, предоставленные Министерством обороны.

Согласно информации, чиновники заплатили за устройство "восьмизначную сумму", но отказались назвать более конкретную цифру.

Издание подчеркивает, что это устройство до сих пор изучают, а также продолжаются дискуссии и даже скептицизм в некоторых правительственных кругах относительно его связи с десятками аномальных случаев со здоровьем, которые официально остаются невыясненными.

Отмечается, что устройство генерирует импульсные радиоволны, что может быть причиной инцидентов. Более того, хотя устройство не является полностью российского происхождения, оно содержит российские компоненты.