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Члены миссии ВОЗ побывали в Агдамском районе

Члены миссии ВОЗ побывали в Агдамском районе Члены миссии побывали в Агдамском районе Азербайджана
Здоровье
15 декабря 2020 г. 11:53
Члены миссии ВОЗ побывали в Агдамском районе

Миссия Всемирной организации здравоохранения в регионах, пострадавших от нагорно-карабахского конфликта, продолжается.

Как передает Report, члены миссии побывали в Агдамском районе Азербайджана, посетили местные органы исполнительной власти, учреждения здравоохранения, где обсудили потребности в медицинских принадлежностях, были посещены медпункты в селах Учоглан и Гарадаглы.

Больницам были предоставлены медицинские маски, а местным органам исполнительной власти - гигиенические наборы для раздачи семьям, пострадавшим от конфликта.

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Версия на азербайджанском языке ФотоÜST münaqişədən zərərçəkən ailələr üçün gigiyena dəstləri gətirib

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