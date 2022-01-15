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Число заразившихся COVID 19 в мире превысило 323 млн человек

Число заразившихся COVID 19 в мире превысило 323 млн человек Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы достигло 323 млн 272 тыс. 813.
Здоровье
15 января 2022 г. 10:28
Число заразившихся COVID 19 в мире превысило 323 млн человек

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы достигло 323 млн 272 тыс. 813.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса скончались 5 млн 529 тыс. 154 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся все еще сохраняют США, где выявлено 64 млн 876 тыс. 149 инфицированных COVID-19. Число летальных исходов составило 849 242.

Далее идет Индия с показателями 36 млн 850 тыс. 962 и 485 780 соответственно.

На третьем месте по количеству случаев COVID-19 находится Бразилия, где, как сообщил Worldometer, заразились 22 млн 927 тыс. 203 человека, из них скончались 620 847.

Коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 711,7. В США на 1 млн жителей скончались 2 611 человека, Индии - 347, Бразилии - 2 889.

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Версия на азербайджанском языке Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 323 milyonu keçib

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