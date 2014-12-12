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    Число заразившихся Эболой превысило 18 тысяч человек

    Клинические испытания вакцины от лихорадки были приостановлены швейцарскими фармацевтами

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Число заразившихся Эболой в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне составило 18 тысяч 188 человек.

    Как передает Report со ссылкой на Росбалт, по информации Всемирной организации здравоохранения, от вируса умерло 6 тысяч 583 человека.

    Между тем ранее сообщалось, что клинические испытания вакцины от лихорадки Эбола были приостановлены швейцарскими фармацевтами из-за болей, которые, предположительно, она вызвала у участников экспериментов.

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