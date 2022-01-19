Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 334 млн человек

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро среды достигло 334 005 099.

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро среды достигло 334 005 099.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса скончались 5 554 646 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

На первом месте находится США, где выявлено 67 589 830 инфицированных COVID-19. Число летальных исходов составило 853 955.

Далее идет Индия с показателями 37 804 933 и 487 065.

На третьем месте по количеству случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 23 229 851 человек, из них скончались 621 803.