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Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 334 млн человек

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 334 млн человек Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро среды достигло 334 005 099.
Здоровье
19 января 2022 г. 10:14
Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 334 млн человек

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро среды достигло 334 005 099.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса скончались 5 554 646 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

На первом месте находится США, где выявлено 67 589 830 инфицированных COVID-19. Число летальных исходов составило 853 955.

Далее идет Индия с показателями 37 804 933 и 487 065.

На третьем месте по количеству случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 23 229 851 человек, из них скончались 621 803.

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Версия на английском языке Over 394 million people infected with COVID-19 worldwide
Версия на азербайджанском языке Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 334 milyonu ötüb

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